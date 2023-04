Cosenza, L'Isolachenonc'era spegne 20 candeline: da un sogno... a ciò che verrà

Sabato vi aspettiamo a partire dalle ore 16.30 a L’isolachenonc’era. Come in ogni Isola che si rispetti, una mappa accompagnerà grandi e piccini in un viaggio alla ricerca dei piccoli tesori, ricordi, istantanee, coordinate di felicità che hanno fatto di questo posto un’isola speciale… E allora…Second star to the right and straight on till Morning! Non vi resta che radunare la ciurma della vostra classe e rincontrarvi qui all’ Isola per rinnovare l’affetto e l’emozione che c’ha fatto camminare insieme…e infine, regalarci un nuovo scatto che impreziosirà la scatola dei ricordi.

Vi aspettiamo!