Macchine intelligenti, all’Unical di Rende la ricerca parla cubano

Lo studente cubano Manuel Borroto Santana ha raggiunto un importante traguardo conseguendo il Dottorato di Ricerca in Intelligenza Artificiale presso l’Università della Calabria. Il suo studio si è concentrato nella realizzazione di interfacce uomo-macchina avanzate, che consentono di rispondere in modo automatico a domande di carattere generale utilizzando i dati presenti in grandi basi di conoscenza enciclopedica disponibili online come Wikipedia. Questa operazione richiederebbe la conoscenza di complessi linguaggi di interrogazione, mentre l’intelligenza artificiale, sviluppata dal dottor Borroto Santana, traduce nel linguaggio del computer le domande poste dagli utenti, e consente così di ottenere le risposte desiderate in modo agevole e senza dover ricorrere all'utilizzo di complessi linguaggi di programmazione.

Il suo relatore, Francesco Ricca, professore ordinario di Informatica presso il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical, si è mostrato molto soddisfatto dei risultati della ricerca: «Il dottor Borroto Santana ha dimostrato da subito le sue capacità laureandosi con il massimo dei voti e la menzione speciale della commissione nella nostra Laurea Magistrale in Informatica. Oggi completa il suo percorso di specializzazione conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica e Informatica, discutendo una tesi in cui sono presentati ottimi risultati di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, una disciplina in cui l’Unical è eccellenza riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale. Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti».

Il dottor Borroto Santana è uno dei primi studenti cubani arrivati all’Università della Calabria grazie alle azioni messe in atto dal professor Lorenzo Caputi, delegato del rettore per la relazioni con Cuba, Repubblica Dominicana e Costa Rica, direttore del polo dell’Unical presso l’Universidad de Oriente di Santiago de Cuba e responsabile scientifico del progetto UniCaribe, finanziato dalla Regione Calabria.

