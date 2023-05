L'Accademia Cosentina omaggia la memoria di Empio Malara

L’Accademia Cosentina ha voluto omaggiare con un incontro la figura e l’opera di un illustre Calabrese, non solo a livello europeo, che ha contribuito alla messa in moto dei percorsi teoretici e poi applicativi di una architettura sempre rispettosa della relazione uomo-ambiente. Accademico Cosentino, l’architetto Empio Malara non ha mai dimenticato la propria terra e le sue origini, pervenendo fino alla fine della sua vita a stimolare il dibattito critico e il dialogo tra arte e tecnica, intese, nella loro azione unitiva, quale parto di idee per il buon e ben vivere. L’Accademia Cosentina ha favorevolmente accolto l’invito dei familiari e degli amici dell’architetto Empio Malara, che si sono rivolti all’Accademia, a celebrarne la memoria con i ricordi (ritorni del cuore) di coloro i quali hanno vissuto in stretto rapporto con lui e la sua professione. L’Accademia Cosentina ha avuto modo così di celebrare, martedì 2 maggio 2023, un suo Socio, il quale ha riservato sempre vicinanza e supporto esegetico all’inclita Istituzione Cosentina, della quale Empio Malara si pregiava in ogni circostanza di rilevarne la storia e la prolifica attività gnoseologica. Vicini alla famiglia Malara, che ancora ringraziamo, l’Accademia ha accolto favorevolmente l’invito a presenziare offrendo, come giusto fosse, lo Stemma e la parola coordinatrice del suo presidente, ma non la sede, poiché per gli eventi pubblici, per il momento, come è noto, il palazzo dell’Accademia è chiuso per gli imminenti lavori di restauro. Si coglie l’occasione per ringraziare il presidente della provincia, Rosaria Succurro, per aver offerto la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia per l’evento tenuto in onore dell’architetto Malara, unitamente ai ringraziamenti al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha offerto ed offre gli spazi per le riunioni pubbliche dell’Accademia, la quale è spazio di dibattito critico in senso tutto proiettivo e mai in modalità distruttrice verso i percorsi storici e soprattutto verso le persone. L’Uomo e la Storia sono sempre al centro di ogni azione scientifico-divulgativa dell’Istituzione di Parrasio e di Telesio.

