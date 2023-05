Rende, nuove sfide internazionali per gli studenti dell’Unical

Contaminazione dei saperi e internazionalizzazione dell’ateneo. Il rettore Nicola Leone ha le idee chiare sul futuro dell’ateneo e lo ha ribadito in più occasioni. Oggi la sede accademica di Arcavacata appare collegata ad altre importanti università del resto del mondo e viene considerata una struttura di avanguardia in molti settori della ricerca. È in quest’ottica che s’inserisce l’avvio del bando, da parte dell’Unical, per il supporto economico, fino a 8600 Euro, agli studenti che intendono arricchire il loro percorso di laurea conseguendo un doppio titolo. Grazie a questo sostegno, trenta studenti potranno conseguire un doppio titolo accademico ottenendo, oltre alla laurea dell’Università della Calabria, anche quella dell’università straniera in cui si svolgerà un anno di studio. Gli studenti vincitori delle borse potranno usufruire di una opportunità unica accrescendo il loro patrimonio formativo e aumentando la loro competitività sul mercato del lavoro attraverso un'esperienza formativa internazionale di alta qualità.

