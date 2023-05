Paola, l’amministrazione comunale riceve la bandiera della Croce Rossa

L’amministrazione comunale di Paola ha ricevuto la bandiera della Croce Rossa, consegnata dal Presidente del Comitato cittadino, Menotti Scerra, insieme ad una delegazione di volontari.

La consegna è avvenuta in onore della ricorrenza dell’8 Maggio, anniversario di nascita del fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant.

Alla cerimonia hanno partecipato il Vicesindaco Mariapia Serranò, gli assessori Barbara Sciammarella, Stefania Mirafiori, Francesca Sbano, insieme ai Consiglieri Vigilante e Minervino, e ai capo settori Lucrezia Di Blasi e Annalisa Apicella.

L’incontro è stato denso di emozioni e ha consentito di imbastire un’innovativa progettualità.

Contestualmente, è stato reso omaggio ai volontari che quotidianamente si prodigano a servizio del prossimo, da quasi 30 anni sul territorio di Paola.

Il Comitato della cittadina tirrenica, uno dei ventiquattro presenti in Calabria, è infatti sorto nel 2017, su forte impulso promotore di oltre 100 volontari che attualmente operano nel comprensorio di competenza.

La bandiera consegnata resterà esposta per tutta la settimana sulla facciata del Complesso del Sant'Agostino.

