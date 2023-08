Sul Tirreno Cosentino spunta un... Apache: l'ex Juve e Utd Carlitos Tevez fa tappa a Praia a Mare

Le sue incursioni vincente, le serpentine ma - soprattutto - la sua storia sono note a tutti. Classe e talento per ovviare a un destino beffardo. In due parole: Carlitos Tevez. Ecco, oggi l'Apache (soprannome di "battaglia") ha fatto tappa anche sul Tirreno Cosentino (a Praia a Mare, ospite della squadra locale) per godersi un po' di sole e mare tutto calabrese. subito, sui social, chi ha avuto modo di incrociarlo, non ha perso tempo e si è fatto immortalare con il fuoriclasse argentino che ha scritto la storia di grandi club tra cui la Juve, il City e lo Utd.