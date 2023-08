San Sosti, i mitici della sezione staccata. Una bella rimpatriata a 30 anni dal diploma

Una serata per ricordare la gioventù, i tempi passati sui banchi di scuola, le ansie degli esami e preoccupazioni d’un futuro che sembrava incerto e pieno d’insidie. Ma anche per rivivere i sogni d’un tempo leggero e pieno di tante emozioni.

Si sono rivisti dopo ben trent’anni. Sono stati compagni di scuola nell’Anno scolastico 1992-93 presso l’Istituto della Ragioneria sansostese (sezione staccata di San Marco Argentano) e si sono diplomati insieme.

Ora a distanza di sei lustri si sono dati appuntamento giovedì scorso in occasione del trentennale dal conseguimento del diploma.

Gli ex compagni di scuola si sono radunati presso la sede delle ex Ragioneria in via Nazionale, dove sono stati accolti da don Francesco Cozzitorto, docente di religione dell'epoca ed attuale parroco di Mottafollone, per l'immancabile appello ed una benedizione. Poi, nel pomeriggio una rappresentanza si è recata al cimitero di Fagnano Castello per una doverosa visita alla tomba della prof.ssa Toniella De Rose, già vicepreside e nonché sindaco fagnanese, prematuramente scomparsa. In serata, quindi, momento conviviale attorno ad un tavolo dei componenti la classe provenienti da San Sosti, Mottafollone, Malvito, San Donato e Roggiano. Mancava qualcuno, anche per motivi di lavoro, ma è giusto citarli tutti in ordine alfabetico: Aragona Vincenzina, Borrelli Ornella, Cozzitorto Domenico, De Iacovo Barbara, Ferraro Pascal, Frangelli Maria Pia, Iannuzzi Francesca, Novello Mirella, Orefice Katia, Paletta Antonietta, Principato Carolina, Roberto Domenico, Spingola Pia, Tricanico Maria e Vuono Francesca.