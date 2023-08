“Questa non è Ibiza”, The Kolors pronti a far ballare San Lorenzo Bellizzi

San Lorenzo Bellizzi e tutto l’Alto Ionio cosentino sono pronti a cantare “Questa non è Ibiza”, al concerto dei The Kolors in programma sabato 12 agosto, in Viale della Repubblica dalle ore 22.00.

Quest’estate la concorrenza dei tormentoni è agguerrita ma “Italodisco” dei The Kolors è forse il pezzo più cantato-ascoltato-citato. I cugini Stash e Alex Fiordispino, voce e batteria, si esibiranno con Dario Iaculli al basso. Il concerto, completamente gratuito, fortemente voluto e organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Lorenzo Bellizzi fa parte del cartellone di eventi legati al progetto “La Via del Pollino Orientale - San Lorenzo Bellizzi Borgo Ospitale” - finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione per la Valorizzazione dei Borghi della Regione Calabria.

Il borgo accogliente di San Lorenzo si è distinto quest’anno per il livello qualitativo e quantitativo espresso dall’offerta turistica dedicata agli abitanti del territorio, ai turisti e ai cittadini temporanei che stanno giungendo da ogni latitudine e longitudine della Calabria e non solo per visitare un luogo piano di atmosfera e magia.

Ulteriore occasione sarà proprio il concerto del gruppo cool del momento che si annuncia come uno degli eventi più intensi e coinvolgenti dell’estate calabrese.

The Kolors hanno vinto la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, poi raggiungere immediatamente un notevole successo con il singolo Everytime.

Hanno successivamente partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai), oltre a vincere diversi premi tra cui tre Wind Music Awards, un Kids' Choice Awards, un MTV Award e un Premio Lunezia.

Tra i loro pezzi più celebri, che regaleranno ai tanti spettatori del concerto del 12 agosto Why Don't You Love Me?, OK, Me Minus You, What Happened Last Night, Crazy, Don't Understand, Frida (mai, mai, mai), Come le onde, Pensare male, Los Angeles, Non è vero, Mal di gola, Cabriolet Panorama, Solero, Leoni al sole, Blackout, e ovviamente Italodisco!

E se le stelle cadenti continueranno a scendere dal cielo anche la notte del 12 agosto, le grandi stelle della musica italiana, si fermano a San Lorenzo Bellizzi!