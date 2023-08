Trebisacce fa il pieno di solidarietà e il territorio avvia progetti interessanti in ambito sanitario

Il successo della prima giornata del Dono e della Solidarietà, svoltasi a Trebisacce e organizzata dalla Confraternita Misericordia di Trebisacce, guidata dal Governatore Vincenzo Liguori, e dall’Avis Comunale Trebisacce, presieduta dal Cavaliere Giuseppe Madera, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Trebisacce, apre ad importanti riflessioni e ad una serie di progettualità destinate ad incidere, nell’Alto Ionio, sulle dinamiche proprie della prevenzione in ambito sanitario.

Piazza Anfiteatro del Mare, cuore pulsante del lungomare del borgo ionico di Trebisacce, ha accolto centinaia di cittadini e turisti, provenienti anche dai comuni limitrofi, attratti dalla possibilità di potere godere gratuitamente di una serie di visite mediche di carattere preventivo, a cura professionisti specializzati. Grazie alla generosità e alla disponibilità posta in essere dal Dott. Leonardo Odoguardi, dalle Dott.sse Angela Daniela Pesce, Rosanna Ruscelli, Irene Grillea e dei volontari presenti, coordinati e supportati dalla Confraternita Misericordia di Trebisacce, è stato possibile sottoporsi ad una visita cardiologica, dell’analisi motoria del nervo mediano, ricevere consulenza psicologica, procedere alla misurazione della pressione, saturimetria, glicemia e al controllo dell’udito.

Al tempo stesso, grazie all’emoteca messa a disposizione dall’Avis e alla disponibilità della Dott.ssa Isabella Bruno, è stata effettuata un’importante raccolta di sangue che ha contribuito a ridurre la crisi legata alla disponibilità di plasma per le trasfusioni che si acuisce sempre nel periodo estivo.

Si è tratta di un’occasione preziosa, dunque, di concretizzare il concetto di prevenzione, pilastro fondamentale di un percorso legato alla cura della salute che tiene conto della complessa situazione che viva la sanità in terra di Calabria e nell’Alto Ionio Cosentino.

Non è mancato lo spazio dedicato ai più piccoli con l’iniziativa Pompieropoli. La giornata si è conclusa con una serata animata a cura di Gatto Service Animation, condotta con passione e professionalità dalla giornalista Asia Madera

Ciò che è emerso con forza, tuttavia, è il desiderio di prevenzione da parte del territorio, che ha lamentato le ataviche difficoltà legate alla complessa situazione della sanità territoriale.

“È stato un segnale molto forte – ha dichiarato il Governatore della Confraternita Misericordia di Trebisacce, Vincenzo Liguori – Un segnale che come realtà che opera da oltre 20 anni in ambito sanitario non posso ignorare. La partecipazione è stata massiccia, ma avrebbe potuto essere ancora più imponente con un’infrastruttura mobile tale da garantire ancora più visite, rendendo questa che è la fase della prevenzione ancora più incisiva e utile al territorio. Sicuramente si è aperta una fase di riflessione, che precede una fase d’azione, rispetto alla quale dovremmo prendere importanti decisioni, per esempio investire in queste infrastrutture mobili che in questo momento mancano su tutto il territorio. Essendo la nostra un’Associazione di Volontariato, quindi estranea ad ogni attività legata al lucro, si tratterebbe di un investimento importante e quanto tale soggetto ad analisi non superficiali. Tuttavia, non si può rimanere sordi, ciechi e muti rispetto ad una reazione del territorio così forte ad una proposta di prevenzione. Verremmo meno all’impegno che la nostra associazione rinnova di anno in anno, da oltre vent’anni, con chi abita questa coordinate geografiche”.