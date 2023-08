Sul Tirreno cosentino spunta Politano del Napoli. Il selfie della ‘pace’ con l’avversario: “Ieri mi hai segnato contro al Fantacalcio!”

Estate, tempo di sole, mare e… Fantacalcio. Una passione, quest’ultima, che contagia sistematicamente migliaia e migliaia di italiani. Tra i giocatori a rompere il ghiaccio e collezionare i primi bonus stagionale c’è Matteo Politano del Napoli, autore del primo gol che ha avviato la rimonta del Napoli campione d’Italia in carica a Frosinone. L’esterno scuola Roma ha parenti a Cosenza - nello specifico a Fiumefreddo, sul Tirreno - e dopo la trasferta in Ciociaria ne ha approfittato per recarsi sulla costa. Da segnalare anche un simpatico episodio che si è verificato in un lido di Torremezzo di Falconara Albanese (a pochissimi chilometri da Fiumefreddo): un ragazzo si è avvicinato e gli ha chiesto un selfie, ma a denti stretti. Perché? Semplice: tra le vittime fantacalcistiche di Politano c’è proprio lui: “Ieri hai segnato contro di me, ma ti perdono…”.