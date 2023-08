Scuola a Cosenza, al via gli incarichi annuali per i docenti precari

I giorni dell’attesa. Ieri s’è aperta una settimana chiave per i docenti precari in attesa d’un incarico annuale utile a lavorare sino al 30 giugno o al massimo al 31 agosto. Non i docenti di sostegno, per i quali le supplenze saranno al massimo sino al 30 giugno.

Nel corso di un faccia a faccia chiave svoltosi a cavallo tra luglio e agosto a Catanzaro, quando il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ha incontrato i leader calabresi dei sindacati di categoria, è stato illustrato un dettagliato crono programma delle scadenze che nelle settimane a venire avrebbero interessato anzitutto i docenti. E, come non tutti si aspettavano considerate le esperienze degli anni passati, le date sono state rispettate alla lettera: dalle assegnazioni provvisorie alle utilizzazioni, da quelle provinciali e quelle interprovinciali. E poi tutto il resto.

Il calendario prevedeva che per quanto riguarda uno degli appuntamenti più attesi, vale a dire gli incarichi annuali ai docenti precari inseriti nelle rimanenti Graduatorie a esaurimento (Gae) e nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), le procedure sarebbero state svolte dal 21 al 26 agosto. Quindi da ieri a sabato. Considerato l’ottimo lavoro svolto sinora dal personale dell’Ufficio scolastico provinciale cosentino, diretto da Loredana Giannicola, è probabile che anche le supplenze annuali saranno affidate nel pieno rispetto dei tempi. Perciò in questi giorni.

