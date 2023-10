Cosenza, a Palazzo Arnone la consegna dei premi In/Architettura Calabria 2023

Al culmine del lungo percorso che ha visto la presentazione di oltre 1200 progetti candidati su tutto il territorio nazionale, grazie all’iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale di Architettura In/Arch e Ance in collaborazione con Archilovers, il 14 ottobre, alle ore 16:30, nella suggestiva cornice di Palazzo Arnone a Cosenza, si terrà la cerimonia dei premi In/Architettura 2023 Calabria, il riconoscimento dei migliori progetti in ambito architettonico del territorio.

Per la loro natura e la loro struttura i premi IN/ARCHITETTURA affermano con chiarezza che la qualità di un’architettura non è circoscritta a questioni estetico-linguistiche ma è l’esito di un processo complesso che coinvolge tutti i passaggi della filiera produttiva: domanda, esigenze, programma, norme, risorse, progetto, realizzazione, controllo, gestione, manutenzione. Di qui la scelta di premiare l’opera e i tre principali protagonisti che sono alla base della sua realizzazione: committente, progettista e costruttore.

La giuria regionale, presieduta dall’arch. Marcello Guido, ha attribuito premi e menzioni d’onore tra le 49 candidature pervenute e nel corso della cerimonia si conosceranno le opere selezionate.

I premi sono suddivisi in interventi di nuova costruzione e interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. A queste categorie si affiancano i premi speciali assegnati da aziende e associazioni partner nazionali.

La cerimonia vedrà la partecipazione del prof. Michele Cannatà a cui la giuria ha conferito il Premio alla Carriera. Il suo lavoro, ideato insieme alla compagna di vita e partner professionale Fátima Fernandes, nello studio Cannatà & Fernandes Architetti, è una perfetta sintesi tra la sua origine calabrese e le contaminazioni mediterranee.

Sarà inoltre presente il premio Bruno Zevi conferito a Welcome to BelMondo di La Rivoluzione delle Seppie e Collettivo Orizzontale, ai quali è stato riconosciuto il ruolo cardine nella promozione e diffusione della cultura architettonica contemporanea in Calabria.

La manifestazione che rappresenta un momento di particolare rilievo, si svolge con il sostegno del Ministero della cultura - Direzione Regionale Musei Calabria e Galleria Nazionale di Cosenza; ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, del Comune Cosenza, di Ance Calabria e Cosenza.