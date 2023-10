Violenza sulle donne: flash mob delle ragazze di Miss Italia in Calabria. Jennifer Cavalletti, prima concorrente autistica, è Miss Coraggio

Un flash mob per dire no all’unisono alla violenza contro le donne: questa mattina all’alba le 220 prefinaliste di Miss Italia si sono radunate sulla spiaggia di Corigliano-Rossano assieme alla patron Patrizia Mirigliani, che ha promosso l’iniziativa. «Non è stato un evento fine a se stesso - spiega una nota - ma il frutto di una profonda analisi sul ruolo della donna che ha preso forma ieri, con l’avvio delle prefinali nell’anfiteatro del BV Airone Resort, location esclusiva della manifestazione.

Una riflessione profonda, favorita dagli spunti offerti da una commissione tecnica attenta e preparata che ha consentito alle ragazze di riflettere su temi di grande attualità, come quello della contrapposizione uomo-donna, della decadenza morale di oggi e della violenza in ogni sua forma, da quella tradizionale al cyberbullismo. Miss Italia 2023 è anche questo: un’occasione di incontro e di confronto su tematiche di grande attualità per l’universo donna».

«L'edizione di quest’anno - spiega la patron del Concorso, Patrizia Mirigliani - è soprattutto un grido unanime contro la violenza, simbolo di una società impegnata e sensibile nei confronti delle donne. E, senza temere di essere accusati di presunzione, posso affermare che il Concorso ha anche una funzione 'terapeuticà, come ribadito più volte dagli stessi componenti della commissione tecnica. Da noi le ragazze si sfogano, raccontano i loro trascorsi e le loro disavventure, molte di loro si liberano dalle paure e dalle incertezze».

«In un Paese come il nostro, in cui il tema della violenza di genere è ormai all’ordine del giorno - continua - Miss Italia lancia un segnale d’allarme che ricorda il grido di dolore degli anni '70, allorquando le donne rivendicarono il diritto di disporre del proprio corpo e del proprio destino. Qui a Miss Italia, un campione attendibile di ragazze che rappresenta l’Italia di oggi torna a farci riflettere, ancora una volta, sul tema dei valori fondamentali della vita. Sono donne consapevoli, combattive, che tengono alla loro libertà e che hanno a cuori i temi sociali più delicati».

Ragazze che lanciano il cuore oltre l’ostacolo e che con la loro maturità superano ogni demagogia perchè, conclude la patron: «Bisogna rispettare le donne nelle loro scelte, anche quando si tratta di proporsi per il loro talento e la loro bellezza».

A Miss Italia la prima concorrente autistica è "Miss coraggio"

Una ragazza autistica di 19 anni, Jennifer Cavalletti, umbra di Spoleto, è stata proclamata Miss Coraggio 2023 dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. La consegna della fascia è avvenuta nell’Anfiteatro del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano, sede delle prefinali del concorso, ma la miss aveva già calcato le passerelle del concorso a Bastia Umbra, in occasione delle selezioni regionali. La ragazza non aveva vinto alcun titolo, ma aveva conquistato e commosso il pubblico con la sua storia. Lo rende noto l’organizzazione del Concorso.

«All’età di due anni e mezzo - è scritto in una nota - i medici dissero che Jennifer non avrebbe parlato né camminato. Oggi, invece, fa tutto: un gruppo di specialisti, psicologi, assistenti e l’amore dei genitori, Giovanna e Giancarlo, le ha consentito di prendere in mano la propria vita e di raggiungere importanti traguardi. Nel tempo, Jennifer ha frequentato la scuola diplomandosi al liceo e attualmente è iscritta all’Accademia di Moda di Viterbo. Oggi è un’abile nuotatrice ed è anche campionessa italiana di danza sportiva da sei anni».

Nel corso della cerimonia per la consegna della fascia svoltasi a Corigliano, Jennifer ha voluto pronunciare alcune parole giù espresse nelle settimane scorse sul palco di Bastia Umbra: «Noi autistici - ha detto - non siamo diversi, abbiamo i nostri tempi. Non siamo stupidi. Nella storia sono esistiti politici come Thomas Jefferson, scienziati autistici come Albert Einstein, informatici come l’inventore dei Pokémon Satoshi Tajiri, pittori come Michelangelo e musicisti come Mozart».

Jennifer ha anche raccontato di aver subito pesanti critiche e sbeffeggiamenti, dopo aver postato un video della sua città sui social: «Vorrei dire a quelle persone che seppur abbiano tentato di massacrarmi e distruggermi psicologicamente, che non mi hanno affondato ma fortificato, e che porterò a termine e a testa alta tutti i miei sogni e desideri».

Jennifer non è l’unica Miss Coraggio di questa edizione: nei giorni scorsi, durante il programma Tv «Affari Tuoi», Patrizia Mirigliani aveva consegnato la fascia ad un’altra ragazza, Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, viva per miracolo dopo essere stata investita da un’auto sulle strisce stradali. Dopo il coma, 14 interventi chirurgici e tre anni di sofferenze, Ilenia ha ripreso il suo cammino con una laurea, tanta voglia di vivere ed anche di partecipare a Miss Italia.