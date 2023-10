Società italiana di Geriatria, il dottor Roberto Ricchio presidente della sezione Calabria

Il dott. Roberto Ricchio, già vice Presidente, è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente della Sigot Calabria, la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio. La nomina è giunta durante i lavori del direttivo regionale che si è tenuto in modalità digitale mercoledì 11 ottobre 2023.

La riunione è stata aperta dal dott. Alberto Castagna, presidente uscente, che nel salutare i presenti, ha condiviso l’analisi del recente evento nazionale a Catanzaro e ringraziando la sezione per il puntuale contributo, ha evidenziato il lavoro del dott. Giovanni Ruotolo al servizio della Geriatria non solo regionale. Castagna ha inoltre comunicato che durante il primo direttivo nazionale è stato nominato direttore scientifico nazionale, il dott. Filippo Fimognari, evidenziandone l’ennesimo riconoscimento per la sezione regionale. E' stato poi introdotto il primo argomento all’ordine del giorno: Dimissione incarico Presidente per incompatibilità con nuovo incarico di consigliere nazionale Sigot.

Dopo aver dato lettura dell’art.17 del vigente statuto e, in particolare, del rigo 14 "La carica di Consigliere Nazionale SIGOT è incompatibile con la carica di Presidente della Sezione Regionale Sigot" il dott. Alberto Castagna, ha esposto la sintesi dei lavori effettuati dalla nomina regionale evidenziando in particolare, come grazie al lavoro corale della sezione, vi è stata partecipazione a tutte le attività scientifiche proposte da Sigot e in molte di esse, si è stati proponenti attivi. E' stato evidenziato com’è stata creata la sezione Nursering Regionale, con numerosi soci e come la sezione è arrivata al XII evento regionale consecutivo e il recente evento nazionale ospitato a Catanzaro, ha rappresentato la prova dell’efficienza e solidità garantita dal Lavoro costante del dott. Ruotolo.

Dopo aver sentito tutti i presenti, in armonioso clima, si sono accettate le dimissione da Presidente e tutti i consiglieri, dopo una produttiva discussione data dagli spunti del dott. Luciano Manfredi e dalla dr.ssa Rosa Paola Cerra, hanno individuato il nuovo presidente nel dott. Roberto Ricchio a cui si è dato immediato mandato di rimodulare il consiglio direttivo regionale all’insegna della programmazione di nuovi obiettivi e nel solco della direzione di continuità già effettuata.