Rende, l’intelligence in tempi di guerra e il corso dell’Unical

L’intelligence in tempi di guerra. E il visionario docente universitario capace di comprendere prima di altri i valore degli studi dei contesti socio-politici e dei sistemi d’informazione.. Il professore Mario Caligiuri è il docente che ha “inventato” lo studio dell’intelligence nell’Università della Calabria, facendo diventare l’ateneo un punto di riferimento accademico negli studi di settore. Appassionato di storia e dottrine politiche, acuto osservatore dei processi di cambiamento mondiale, Caligiuri ha incontrato e ospitato nel campus di Arcavacata personaggi di altissimo livello impegnati nell’analisi dei fenomeni che stanno attraversando il globo negli ultimi decenni. In questi mesi difficili caratterizzati da guerre in Europa, Africa e Medioriente la capacità di prevedere gli eventi al fine di evitarli o ridimensionarli quanto si palesano può risultare determinante. Ma come si diventa analisti dell’intelligence? E come si fa? Serve davvero acquisire queste competenze? Lo abbiamo chiesto a Caligiuri, autore peraltro di numerosi volumi sull’argomento.

Professore da quanto tempo è in funzione questo corso di laurea che consente di diventare esperti di intelligence?

«Premetto che l’Unical è un ateneo che ha un corso d laurea magistrale sull’intelligence. Ciò la pone all’avanguardia tra le sedi accademiche atteso che quello attivo ad Arcavacata è il primo che è stato strutturato in Italia e va avanti dal 2018. Studiare i metodi d’intelligence è importante»

Perchè?

«L’intelligence è lo strumento fondamentale per comprendere le dinamiche della modernità. Perchè consente di connetterti con la sempre più complessa realtà attraverso un lavoro di analisi e l’esame costante delle informazioni rilevanti»

