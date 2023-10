Festa del cioccolato a Cosenza, un fiume di visitatori in un dolce panorama

Un fiume di visitatori. L’isola pedonale è stata letteralmente invasa dagli amanti del cioccolato. Di tutte le età, grandi e piccoli, tutti fermi davanti agli oltre quaranta stand allestiti dal comitato organizzatore. Pullman sono arrivati da tutta la provincia e anche da altre parti della Calabria. Una festa per tutti i... gusti. Dopo la pioggia di venerdì sera che ha bagnato il taglio del nastro, ieri sera fino quasi a mezzanotte è stata una corsa alle crepes, ai cioccolatini, torte, biscotti, confetti, alle tavolette e agli altri prodotti messi in vendita dai maestri cioccolatieri, alcuni arrivati dal resto d’Italia (Puglia, Molise e Sicilia), riuniti per la ventesima edizione della festa organizzata dalla Cna. Possibile assistere in attrezzati la preparazione di dolci. La musica della banda e quella di alcuni gruppi musicali hanno rallegrato corso Mazzini. Confermate le previsioni della vigilia: considerato che anche oggi la pioggia concederà una tregua, sicuramente si arriverà al traguardo superando la soglia dei 150mila visitatori. Un record per questa rassegna, ormai entrata nel cuore dei cosentini e non solo. Gli stand sono stati presi d’assalto dalla gente che in alcuni punti del corso principale a stento è riuscita a spostarsi da una parte all’altra per non farsi sfuggire nulla del serpentone allestito quest’anno per offrire prelibatezze di ogni genere. Accontentati i gusti di tutti i golosi.

