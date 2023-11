Con "Calabrisella mia" i bersaglieri di Cosenza salutano il colonnello Frisone. Cerimonia a Lamezia

La fanfara dei bersaglieri del primo reggimento di Cosenza ha suonato "Calabrisella mia" in omaggio al colonnello Giovambattista Frisone, che lascia il Comando dell'Esercito Calabria al suo successore colonnello Ugo Gaeta.

La cerimonia si è svolta nella caserma "Calio" di Lamezia Terme. All'evento - presieduto dal Comandante del Comando forze operative Sud, generale di Divisione Claudio Minghetti, al quale hanno presenziato i Gonfaloni della regione Calabria e delle cinque città capoluogo di provincia - hanno partecipato le autorità militari, religiose e civili della regione Calabria, insieme ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma. Il generale Minghetti ha espresso il proprio ringraziamento al colonnello Frisone, che da oggi termina il servizio attivo, per il lavoro svolto nei quasi quattro anni di comando in Calabria e per tutto quello che ha svolto durante la sua carriera militare e è ha augurato buon lavoro al colonnello Gaeta, già capo ufficio operazioni del Comfop Sud.