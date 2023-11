Corigliano Rossano, “Libera” il corto contro la violenza sulle donne realizzato dagli studenti del Nicholas Green Falcone Borsellino

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 Novembre, è stato pubblicato “Libera” un film realizzato dalla 5L IPSIA "Servizi culturali e dello spettacolo" dell’IIS Nicholas Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano (CS) guidato dal dirigente scolastico Alfonso Perna con la partecipazione dell’associazione Mondiversi ETS - Centro Antiviolenza Fabiana. Il corto girato in varie locations della città di Corigliano – Rossano è stata un’occasione altamente formativa per gli studenti, una vera e propria working art experience cinematografica, dalla fase creativa, alla scrittura, dall’organizzazione alle riprese, dalla recitazione al montaggio. La classe è stata seguita dai professori Giulio Ancora (docente e noto regista), Marta Calcopietro e Alessia De Marco che hanno svolto un ruolo chiave nell'orientare gli studenti attraverso le varie fasi del processo creativo. In particolare, Giulio Ancora, professore e riconosciuto regista del film "Even", opera prima girata tra la Sila e la città di Cosenza con un importante cast nazionale ed atteso nel 2024 in tutti i cinema d’Italia, ha fornito un supporto sostanziale per la realizzazione del progetto. Anche l'attrice Martina Chiappetta ha prestato la sua splendida voce al cortometraggio, contribuendo a conferire al prodotto un ulteriore ed importante elemento emozionale ed artistico. L'impegno e la dedizione degli studenti, uniti alla competenza dei docenti e al sostegno dell’istituto scolastico e della comunità locale attraverso l’associazione Mondiversi ETS - Centro Antiviolenza Fabiana fanno di questo cortometraggio un potente strumento per sensibilizzare sulla violenza di genere e promuovere il dialogo sulla sua prevenzione.