Aspettando la stella della musica italiana Giorgia, a Cosenza s'illumina l'albero di Natale

Come anticipato dal sindaco Franz Caruso in conferenza stampa durante la presentazione del concerto di Capodanno, quando a esibirsi sul palco sarà la cantante romana, Giorgia, stasera lo stesso primo cittadino ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi una delegazione del Comitato spontaneo di imprenditori, i quali si sono resi disponibili a collaborare con l’Amministrazione comunale per il rilancio dell’immagine della città e che, a tal fine, per le festività natalizie hanno sostenuto i costi delle luminarie e di altre iniziative.

Insieme a loro il sindaco, in serata, si è recato, dopo una passeggiata su corso Mazzini, nei pressi dell’albero di 15 metri posizionato vicino piazza Bilotti per accenderlo ed iniziare i festeggiamenti del Santo Natale. «È stato un momento bello e simbolico – ha affermato Caruso – di vicinanza alla nostra comunità, che deve essere sempre più coesa ed amalgamata. Soprattutto faremo passare il messaggio per il quale mi batto da anni e che parla un linguaggio chiaro di rispetto e tutela della città, dei suoi luoghi simbolo, delle sue piazze».