Cosenza, a 58 anni ha donato il sangue per cento volte

Francesco Baldo ha 58 anni, ma ha spento con grande emozione cento candeline perchè ha tagliato il traguardo di ben cento donazioni di sangue effettuate nella sede Avis di Cosenza. «Ho iniziato a donare il sangue - ha detto all’AGI Baldo - dal lontano 1989 all’Avis di Cosenza quando la sede era a corso Mazzini. Ho sempre ritenuto importante compiere questa azione rivolta a coloro che hanno bisogno di questo nostro piccolo, ma importante gesto, che si rivela un prezioso aiuto per tante persone che soffrono e conducono una vita spesso difficile, piena di complicazioni per la salute. Ringrazio tutte le persone della sede Avis di Cosenza che ogni giorno si prodigano per tutti noi donatori svolgendo un grande lavoro che portano avanti con grande dedizione e abnegazione. Grazie di cuore a tutti». Baldo vuole lanciare un messaggio importante con le parole di don Antonio Sciortino: «Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice, ma così importante. Non indugiamo perchè certe cose non accadono solo agli altri. Gli altri siamo anche noi».