Quei prof con la valigia, volti d’una storia che a Cosenza si ripete

Storie di scuola e di docenti, di diritti negati e vertenze inevitabili. Molti, per inseguire il sogno di una stabilità lavorativa, hanno pure dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari per emigrare nelle province del centro e soprattutto del Nord Italia, dove sono disponibili le cattedre che invece mancano qui. Oggi come un secolo fa, è la storia che si ripete.

Ha il volto di Carlo, laureato e specializzato sul Sostegno, dottore di ricerca e assegnista, già precario della ricerca all’Università della Calabria. Come di Maria libera professionista abilitata con il massimo dei voti e plurispecializzata, o di Nino (tutti i nomi sono di fantasia) che hanno lasciato la loro casa, la famiglia e quanto di più caro perché passati in ruolo con la Call veloce in Piemonte, visto che in Calabria nessuna stabilizzazione era prevista per le loro classi di concorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza