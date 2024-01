Rende, nella città baciata dalla fortuna è cominciata la caccia al milionario

«Era tanto che aspettavamo una vincita del genere». Non stanno nella pelle i due titolari, Federica e Francesco dell’Antica tabaccheria Tucci, a Rende. Da ieri mattina, il loro bar in pieno centro città, è stato letteralmente preso d’assalto alla notizia che la dea bendata avesse baciato proprio Rende. Un milione di euro al “Million Day” non è affatto cosa comune. Né tantomeno occasione quotidiana, anzi. Il biglietto è stato comprato lì qualche giorno prima. Già, ma da chi? La città d’oltre Campagnano, per un giorno, ha dimenticato problemi e polemiche. È scattata la caccia al fortunato o alla fortunata. C’è chi ha provato a tracciare l’identikit del neo-milionario. Dopo circa un’ora dall’estrazione, i titolari della ricevitoria hanno ricevuto la telefonata della Lottomatica che li informava dell’avvenuta vincita.

Federica e Francesco non hanno la minima idea su chi possa essere il fortunato o la fortuna: la saracinesca della tabaccheria si alza alle quattro del mattino e resta aperta fino a mezzanotte. Quindi sono tantissimi i clienti che passano da lì.

