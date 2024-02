Al via il nuovo percorso quadriennale enogastronomico all'Iis Cariati

Al via il nuovo percorso quadriennale enogastronomico nella filiera formativa integrata dell'Iti “G. Mazzone” di Cariati. L’Iis Cariati, guidato dalla dirigente Sara Giulia Aiello, è tra i quattro istituti scolastici superiori della provincia di Cosenza ammessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sperimentazione di percorsi di studi quadriennali, unico per quanto concerne l’indirizzo enogastronomia ed ospitalità alberghiera. Il progetto, che rappresenta un’opportunità concreta, per i giovani di Cariati e del basso ionio cosentino, di costruire il proprio futuro professionale nel settore turistico- alberghiero, valorizzando quella che rappresenta una delle maggiori vocazioni del territorio, prevede il coinvolgimento nella rete della filiera formativa integrata dell’Its Academy Iridea e di varie imprese del territorio ed enti formativi. La filiera formativa professionale 4+2 valorizza e rende più efficace lo sviluppo delle competenze chiave, necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro. Saranno potenziate le attività di alternanza scuola-lavoro, sviluppando competenze orientate alla specializzazione tecnologica, grazie al collegamento con l’Its Accademy. Iscrivendosi al nostro percorso quadriennale, al termine del quarto anno, i diplomati avranno anche la possibilità di iscriversi all'Università o di accedere direttamente al mondo del lavoro. I dettagli saranno resi noto nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 11 presso l’aula magna dell’ITI Mazzone.