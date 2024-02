Il luminare dell'intelligenza artificiale Georg Gottlob in visita all'Itis di Fuscaldo

Il luminare dell'intelligenza artificiale Georg Gottlob si è recato oggi in visita presso l'Itis di Fuscaldo. Il docente Unical – fresco della benemerenza civica conferita ieri dall’amministrazione comunale di Paola - si è detto entusiasta di essere in una scuola tecnologicamente avanzata. Tra l'altro ha spiegato c'è tanto da fare sull'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale difatti si dovrebbe giungere a miglioramenti del tenore di vita, della semplificazione dei problemi, e portare a grossi benefici in campo medico e della sicurezza. Accanto a lui all’Itis anche il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea in quello che sembra essere una sorta di tour e di promozione per le realtà calabresi grazie alla presenza del docente austriaco.

Proprio ieri difatti il sindaco di Paola Giovanni Politano cogliendo l’opportunità e la presenza del professor Gottlob ha spiegato come “possiamo tranquillamente affermare di essere pronti ad accogliere tutte le ragazze ed i ragazzi, provenienti dall’estero o dalle altre parti d’Italia, che vorranno iscriversi all’Unical. I collegamenti tra la nostra città e la cittadella universitaria di Arcavacata di Rende sono ottimali: 15 min in treno, 20/25 min in bus ed in auto. E noi ci candidiamo ad essere città degli studenti e dell’accoglienza e lo facciamo con la consapevolezza di poter offrire, a chiunque, un tesoro inestimabile in termini di paesaggio, ambiente e benessere, che il professor Georg Gottlob ci ha ricordato di avere”.