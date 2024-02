Ance Cosenza, Giuseppe Galiano nuovo presidente designato. Succede a Giovan Battista Perciaccante

Il Consiglio Direttivo si è espresso tramite l’approvazione della Relazione della Commissione di Designazione, composta dagli imprenditori Natale Mazzuca (coordinatore), Santo Alessio e Vincenzo Lapietra. Questi ultimi hanno audito la base associativa ed hanno, in primis, riscontrato “l'attaccamento ai valori dell’impresa e dell'Associazione” ed hanno registrato il plauso verso “l’impegno fattivo e la visione del presidente uscente Giovan Battista Perciaccante che, in un periodo impegnativo e difficile per il settore edile e per la storia del Paese, ha saputo consolidare il ruolo di Ance Cosenza quale riferimento certo ed autorevole tanto per le imprese quanto per le istituzioni, riuscendo a svolgere con attenzione, competenza e professionalità, tanto il ruolo di elemento protagonista delle dinamiche di sviluppo del territorio, quanto quello di partner a sostegno delle imprese”.

Il Consiglio Direttivo di ANCE Cosenza, la sezione edile provinciale di Confindustria, ha indicato l’imprenditore Giuseppe Galiano quale ‘presidente designato’ per il prossimo quadriennio. In una riunione molto partecipata è stato individuato, quindi, il successore di Giovan Battista Perciaccante , eletto a fine settembre scorso alla presidenza di Confindustria Cosenza, alla guida della sezione che riunisce gli imprenditori edili della provincia aderenti al sistema Confindustria.

Il presidente designato Giuseppe Galiano ha ringraziato i colleghi per l’indicazione sulla sua persona e “in considerazione della competizione allargata, della necessità di servizi sempre nuovi e qualificati, dei bisogni di innovazione tecnologica che richiedono una rappresentanza istituzionale che sappia interpretare le aspettative delle imprese” ha manifestato “la piena disponibilità a far sì che si sia più pronti a lavorare con efficacia ed efficienza, assicurando collaborazione con i colleghi dei diversi settori che compongono la variegata rappresentanza in seno a Confindustria Cosenza”.

Il numero uno di Confindustria Cosenza Perciaccante, che ricopre anche l’incarico di presidente di Ance Calabria, si è detto soddisfatto per “la significativa e rappresentativa partecipazione degli imprenditori alle consultazioni, che ha consentito alla Commissione di Designazione prima ed al Consiglio direttivo poi, di raccogliere le necessarie indicazioni per la guida della sezione per il prossimo quadriennio” e si è congratulato con il presidente designato Galiano per il consenso unanime ricevuto.