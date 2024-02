Cosenza e Rende, la festa di San Valentino attesa quest’anno con minore slancio

Fino a qualche anno fa, a Cosenza e Rende ma in realtà nell'intera area urbana, si aspettava “un bacio a Mezzanotte”, iniziativa particolare per festeggiare San Valentino.

La dimostrazione del “come” e del “perché” si parli sempre d’amore, di coppie, di amori appena sbocciati o di cuori infranti: dopotutto la parola “amore” abbraccia tutti i rami del nostro vivere quotidiano. Un ex assessore regionale addirittura si era inventato, con una formula vincente, la manifestazione politica per “innamorarsi della politica". Mentre locali e ristoranti preparano luci soft e menù orientati a cuori e limi di candela. È ancora così, oggi? “Assolutamente no”, è quasi il coro unanime dei cosentini. Per una volta “la città unica” è unita e trova sponda comune. L’attesa, quella di un tempo, viene sempre meno. E quegli stessi ristoranti che un tempo rispondevano con il “sold out” già settimane prima, adesso riempiono con fatica le sale e le cucine. Colpa della crisi? Dei prezzi aumentati? Dell’amore che non c'è o semplicemente circostanze fortuite e “pensieri altri”, per usare a prestito le parole di un filosofo come Kant? Forse tutto ciò insieme. Almeno per i cinquantenni di oggi. “San Valentino? I fiori a mia moglie”, è la risposta quasi seccata che arriva dritta alla questione. Per chi si ricorda e per chi vuole mantenere tradizioni del tempo. I fiori, in effetti, sono sempre il regalo più scelto. Anche se le vetrine delle attività, sia su corso Mazzini che nel centro commerciale d’oltre Campagnano, sono colorate di rosso ed espongono tante belle novità. Per la casa, per lui, per lei, per il “noi” che non deve mancare.