La Calabria ad "Affari Tuoi": Orlando e Silvia da Bocchigliero rifiutano le offerte del "dottore" e restano a mani vuote

La Calabria stasera, mercoledì 13 marzo, nuovamente protagonista ad "Affari Tuoi", il gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai1. A tentare l'appuntamento con la fortuna è il sig. Orlando da Bocchigliero (provincia di Cosenza), vice brigadiere di professione, in compagnia della moglie Silvia (23 anni di matrimonio, hanno un figlio Nicolò di 20). Alla prima offerta del "dottore" la coppia ha rifiutato 38mila euro. Orlando e Silvia rifiutano anche la seconda offerta del cambio pacco. Sfumati anche i 300mila euro, la coppia del Cosentino rifiuta anche la terza offerta di 18mila euro. Alla quarta offerta, Orlando e Silvia accettano di cambiare pacco: lasciano il 14 e prendono il 20. A questo punto arriva un'altra offerta del "dottore" ed è sempre la cifra di 18mila euro, ma i due rifiutano. Chiamano il loro ex pacco, il 14, nel quale trovano 20 euro. Poi rifiutano la nuova offerta di cambio. E ancora: alla settima offerta, arriva per la terza volta la proposta di 18mila euro, ma i due decidono ancora una volta di rifiutare. Chiamano il pacco numero 4 (Valle d'Aosta) e trovano 100mila euro.