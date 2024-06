Sguardo su ambiente e turismo, a San Nicola Arcella il primo forum Calabria 2024

Si terrà lunedì prossimo al Palazzo dei Principi di San Nicola Arcella (ore 9.30) il primo forum Calabria 2024. Si parlerà di ambiente, mare e turismo con l’associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”. L’introduzione sarà curata dalla presidente dell’associazione Francesca Mirabelli che si soffermerà sulle interazioni tra turismo e ambiente che identificano i fattori da cui dipende la crescita economica di un territorio e i suoi livelli occupazionali. «Si rende necessario valutare – spiega Mirabelli – la resilienza dell’ecosistema e comprendere l’orizzonte economico dei decisori locali, pubblici e privati in relazione ai caratteri evolutivi della domanda dei turisti».

Lo scopo principale del convegno è elaborare una strategia che consenta di studiare i danni ambientali del turismo e in particolare l’emissione di rifiuti, lo stress ambientale causato dalle attività dei turisti e gli effetti sulla dinamica della popolazione. Lunga la lista dei relatori: Claudio Ricci (professore di sociologia del Turismo dell’Università di Perugia); Emilio Becheri (redattore capo della Rivista Turistica); Luca Santini (presidente della Federparchi); Tullio Romita (presidente corso di laurea in Scienze Turistiche dell’Unical); Mario Maiolo (professore Costruzioni idrauliche e idrologia dell’Unical); Giuseppe Mendicino (professore in Costruzioni dell’Unical); Elvira Brunelli (professoressa Biologia dell’Unical), Francesco Sesso (campione mondiale fotografia subacquea); Aldo Ferrara (presidente Unindustria), Claudio Moroni (dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Calabria); Claudio Mehilli (Cio e Co-Founder Unici Italia Srl); Pietro Francesco Salsano (generale di divisione legione Carabinieri Calabria); Alessandro Colucci (segretario di presidenza della Camera dei Deputati). Le conclusioni saranno affidate al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.