Pride a Cosenza, partito il corteo: “Facciamo attenzione ai diritti di tutti” FOTO

Partito da piazza Loreto il corteo del «Cosenza Pride 2024», la manifestazione organizzata da Arcigay Cosenza con la collaborazione di altre associazioni e con il patrocinio del Comune. Oggi si stanno svolgendo manifestazioni in diverse città italiane. «Cosenza è una città di diritti - ha detto la delegata alla Cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza partecipando al corteo -. Il Pride torna dopo 7 anni a Cosenza e torna con il patrocinio del Comune di Cosenza e di quest’amministrazione che è fortemente progressista e soprattutto molto attenta ai diritti di tutti. Fin da subito, quando esattamente un anno fa ci è stato proposto un tavolo tecnico per l’organizzazione ci siamo subito mossi e resi disponibili perché noi facciamo attenzione ai diritti di tutti. Per noi tutti sono uguali. Questa città è una città di grande apertura e oggi - conclude - lo stiamo dimostrando».

Foto Franco Arena