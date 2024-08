Corrado Cozza in arte “Dado Bax”: la creatività dell’ingegnere youtuber cosentino sbarca a Londra

Sbarca oltremanica la capacità creativa di Corrado Cozza, in arte “Dado Bax”, Youtuber bruzio che in dodici anni è stato capace di assestarsi come uno dei cinque migliori esperti in recensioni videoludiche. L’ingegnere informatico ha aperto il suo account agli albori di YouTube. Quello che inizialmente era soltanto un momento ricreativo da condividere con gli amici d’infanzia, per il 35enne cosentino (li compierà a dicembre) – a partire da febbraio 2012 – è diventato a tutti gli effetti un lavoro. Dapprima part-time, nei ritagli di tempo permessi dagli impegni universitari, successivamente un impiego full time, una volta conseguita la laurea.

La sua specializzazione nei videogiochi e console lo ha reso nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sono devoti alla “materia”, tanto da meritare la fornitura di videogames e console in anteprima. Risultati che testimoniano in modo inequivocabile il suo successo. Basti pensare che i marchi internazionali fanno la fila per consegnargli in anticipo gli ultimi gioiellini “sfornati” in modo tale che le sue recensioni possano uscire in contemporanea con il lancio delle console.

Dopo i primi anni di gavetta, un primo punto di svolta si è registrato nel 2016 quando ha deciso di procedere “da solo” e senza ulteriori collaborazioni con Youtuber di spicco italiani. In questo stesso periodo, ha avuto una delle brillanti intuizioni che gli hanno consentito di far impennare notorietà e prestigio, ovvero la realizzazione di video-podcast con personalità di spicco.

Una delle altre idee che a conti fatti (è il caso di dirlo) gli hanno permesso di fare della sua passione anche il suo lavoro è stata lo sviluppo di video inerenti argomenti “evergreen”, sempre attuali e pertanto continuamente ricercati dagli utenti. Questi gli consentono di generare un guadagno passivo nel tempo, anche nei momenti di pausa. Momenti nei quali Corrado Cozza fa il pieno di risorse mentali, utili a ripartire con nuovi stimoli, obiettivi e progetti da sviluppare. L’ultimo piano riguarda l’espansione del suo canale. Al termine della vacanza estiva, infatti, completerà il suo trasferimento a Londra, con l’intenzione di dotare il suo “spazio virtuale” di un tocco di internazionalità.