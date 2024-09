Montalto festeggia i campioni d'Italia Anspi, da applausi l'oratorio “San Nicola il Pellegrino”

Una soddisfazione grande quanto la Coppa conquistata a Rimini, in occasione della manifestazione “Oratorio in festa Anspi”. La kermesse calcistica che raggruppa i migliori oratori d'Italia aveva una rappresentante cosentina (“San Nicola il Pellegrino”) ed è riuscita a far centro vincendo la finalissima. Grandissima soddisfazione da parte del responsabile Eugenio Forte che ha ringraziato la squadra i collaboratori e le famiglia per il traguardo raggiunto. «Questa coppa è tutto ciò che insieme abbiamo costruito con gli amici Roberto Savaglia, Giuseppe Losardo, Gabriele De Luca, Enzo e Caterina Scigliano, Luca Filice, Franco Murano, Luisa Chiappetta, Amalia Guerini, Nuccia Melicchio, Laura Triestino, Francesca Triestino, Gerarda Imbimbo, Luca Petrasso, Giampiero Arone e Pietro Carbone, insieme ai giovani animatori e a un amico che guarda da lassù: Emilio Cesario. Un grazie va anche a tutte le famiglie che hanno creduto e credono in noi, così come un grazie va a don Alfonso Patrone che ci ha fatto conoscere il mondo Anspi nazionale guidato dal presidente nazionale Giuseppe Dessì. E grazie anche al presidente regionale Massimo Scarpelli e al mitico Enzo Spanarelli per avermi accolto nella meravigliosa famiglia dell'Anspi Calabria».