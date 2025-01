Fagnano Castello, raro "pesce San Pietro" catturato a Cittadella del Capo

Ancora una pescata d’assoluto livello per Antonio Lanzillotta, Tony per gli amici, il sub fagnanese resosi protagonista di recente di altri episodi del genere. Stavolta il giovane è riuscito a catturare, all’alba dell’altro ieri, il cosiddetto “pesce San Pietro” in località Cittadella del Capo (Bonifati) ad una profondità di circa venti metri del peso di 3,5 kg. «È un pesce particolarmente raro – ha affermato il buon Tony – che di solito si prende solo con il peschereccio a una profondità di cento metri, mentre sono riuscito a catturarlo ad appena venti metri con pesca-subacquea». Il particolare pesce (nome scientifico, Zeus faber Linnaeus) è un esemplare d'acqua salata, esponente della famiglia Zeidae. Diffuso nelle zone vicino ai fondali (fino a 400 metri) in tutte le acque temperate e tropicali, Mediterraneo compreso, è abbastanza comune anche nei mari italiani. Una nuova impresa, dunque, per l’appassionato sub che consumerà il prodotto soprattutto insieme agli amici che apprezzano tanto la sua passione.