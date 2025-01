Domenica con la Sila innevata è uno spettacolo: località sciistiche del Cosentino registrano il tutto esaurito

Le montagne della Sila si sono tinte di bianco grazie alle copiose nevicate delle ultime ore regalando paesaggi incantati e un’atmosfera da fiaba. La neve ha raggiunto anche le aree a bassa quota, trasformando i borghi calabresi in cartoline invernali. Camigliatello è stata presa d'assalto dagli sciatori e dagli amanti della neve così come le altre località sciistiche della provincia di Cosenza. E' stata una domenica da tutto esaurito con ristoratori e negozianti che hanno visto i loro locali riempirsi di clientela. L'unica area dove la neve non ha fatto la sua comparsa è stata la Sila piccola del Catanzarese dove ha piovuto ininterrottamente salvo una piccola spruzzata di "dama bianca" che però non ha attecchito. Le basse temperature dei prossimi giorni e il maltempo in arrivo nel prossimo fine settimana potrebbero portare la neve anche nelle aree montane dove non ha fatto sinora la sua comparsa.