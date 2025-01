Mandatoriccio, comunità in festa per le 100 candeline di nonno Cristofaro detto "Cent’Anni"

Le 100 candeline sulla torta di Cristofaro Sirianni, da tutti conosciuto in paese come "Cent’anni", soprannome che si deve alla sua abilità di dispensare brindisi e rime augurali di longevità, rappresentano la cifra dell’attenzione che l’Amministrazione Comunale ha investito nell’anno appena conclusosi e che continuerà ad investire in quello appena iniziato, anche nel sociale. Da qualche anno ospite della comunità alloggio Santa Maria delle Grazie, Cristofaro ha 3 figli, 3 nipoti e 4 pronipoti. Devoto alla famiglia, ben voluto da tutti e grande lavoratore, è stato un esperto potatore, grande e riconosciuto artigiano del verde al quale in tantissimi si rivolgevano per avere consigli sulla gestione dei campi e della coltura. Dopo aver vissuto per 20 anni in Germania, tornato nella sua Mandatoriccio, negli ultimi anni di carriera è stato operaio della forestazione – ex Consorzio di Bonifica. "Pe’ Centanni" è la chiosa dei brindisi che ha dedicato anche ad ognuno degli ospiti intervenuti alla festa per il suo speciale compleanno al quale ha partecipato, insieme ai familiari e al parroco Don Maurizio Biondino, anche il Sindaco e l’Amministrazione Comunale. UN SECOLO D’AMORE PER UN SECOLO DI VITA – 100° COMPLEANNO. È, questo, il testo che è stato inciso sulla targa che l’Amministrazione Comunale ha consegnato al concittadino centenario per la speciale occasione celebrata e condivisa con la comunità attraverso l’affissione, nel borgo, di manifesti augurali.