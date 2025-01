La frattura interiore, il vuoto, l'allucinazione, il gesto estremo: il rapimento della piccola Sofia a Cosenza

Il rapimento della neonata a Cosenza: dal dottor Marco Piccolo, psicologo e presidente del sindacato delle famiglie - Sidef Calabria, una riflessione sul dramma e sulle sue implicazioni. Il drammatico rapimento della piccola Sofia, conclusosi fortunatamente con il suo ritrovamento, lascia interrogativi non solo sul piano legale, ma anche su quello psicologico e relazionale. La donna responsabile del gesto avrebbe simulato una gravidanza per nove mesi, organizzando una vera e propria messa in scena della nascita, culminata nel rapimento della neonata. Questa vicenda solleva riflessioni profonde sulle motivazioni psicologiche alla base di un gesto così estremo. Simulare una gravidanza, organizzare una festa, coinvolgere inconsapevolmente familiari e amici, e arrivare al punto di rapire una neonata indicano una frattura profonda nel mondo interno di questa persona. Un gesto così estremo potrebbe essere il risultato di un vissuto traumatico, di un senso di vuoto esistenziale insopportabile o di una profonda alienazione.

La donna sembrerebbe aver costruito una sorta di allucinazione mentale che l’ha portata a vivere come reale ciò che reale non era: la sua maternità. La sua mente ha probabilmente elaborato questa convinzione come un meccanismo di difesa estremo, un modo per riempire un vuoto insostenibile. Questo le ha permesso di agire con una coerenza spaventosa, organizzando dettagli come la festa, gli abiti della neonata e persino il post sui social, alimentando ulteriormente la sua convinzione. Un ulteriore elemento di complessità è la possibilità che il marito della donna fosse realmente all’oscuro dell’intera simulazione. Leggi anche Neonata rapita a Cosenza, gli inquirenti: il marito della sequestratrice "apparso ignaro dell'accaduto. A casa degli arrestati c'era una festa" Se così fosse, ci troveremmo di fronte a una dinamica relazionale caratterizzata da una profonda disconnessione o, in alternativa, da una forma di negazione inconscia da parte del partner. È quindi possibile che, per ragioni legate a bisogni emotivi insoddisfatti, egli abbia inconsapevolmente accettato una narrazione tanto fragile quanto irreale, senza mai metterla in discussione, trasformando la realtà in un teatro di autoinganno reciproco, dove il dolore e la sofferenza sono rimasti però inespressi.