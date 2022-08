Cosenza, affondo deciso su Paolo Gozzi Iweru: Gemmi tratta la formula con la Juventus

Il Cosenza mette la freccia a sinistra. La società del presidente Eugenio Guarascio sta lavorando con la Juventus per concludere una trattativa in entrata. I silani hanno realizzato movimenti importanti negli ultimi giorni per acquistare Paolo Gozzi Iweru. Il classe 2001 torinese è reduce dall'esperienza al Fuenlabrada, nella Segunda Division Spagnola, l'equivalente della serie B.

Il giocatore ha fatto ritorno in Italia ma non resterà nella Juventus Under 23. Il direttore sportivo Roberto Gemmi, come ha dimostrato durante questa finestra di mercato estiva, vorrebbe il giocatore a titolo definitivo. Il ds napoletano sta aumentando la patrimonializzazione del club, come già avvenuto a Pisa. In quest'ottica, Gozzi Iweru è un'operazione di presente e futuro per il Cosenza. La Juventus, al momento, vorrebbe cederlo solo in prestito oppure continuare ad avere il controllo sul ragazzo con l'inserimento di una contropzione. Si lavora sulle cifre, Gemmi non vuole valorizzare il ragazzo (che giocherebbe come avvenuto in Spagna principalmente sull'out mancino sfruttando un passato da esterno alto) per poi perderlo senza monetizzare una cifra ritenuta soddisfacente. L'operazione potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni. Sul calciatore ci sono tante pretendenti sia in Italia che all'estero.

Gozzi, che come difensore centrale si è ritagliato uno spazio sostanzioso nelle nazionali giovanili (con cui si è proclamato pure vicecampione d'Europa), ha debuttato in serie A con la Juventus nel match del 13 aprile 2019. In quella circostanza, Allegri lo ha schierato titolare in un match ball scudetto contro la Spal.

