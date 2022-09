Cosenza, si lavora per il ritorno di Camigliano. Hristov verso la Reggiana, Vigorito al Como

Cosenza e Reggiana stanno lavorando a uno scambio tra Andrea Hristov e Agostino Camigliano. Se l'operazione andrà in porto, come sembra, il centrale bulgaro si trasferirà a Reggio Emilia, dove peraltro ad attenderlo ci sarà il ds Roberto Goretti, che a gennaio scorso lo ha portato in riva al Crati pagando per lui una cifra importante allo Slavia Sofia (poco meno di 600 mila euro). In cambio i rossoblù preleveranno dal club granata Camigliano, già con la maglia silana tra gennaio e giugno 2018.

Con quest'operazione, il Cosenza si libererebbe di un elemento ai margini del progetto tecnico, risolvendo l'ultimo neo rimasto in rosa, aggiungendo quel difensore di piede sinistro che Dionigi non ha ancora in organico.

Il ds Roberto Gemmi ha inoltre quasi definito il passaggio di Mauro Vigorito al Como. L'estremo difensore sardo era giunto al Cosenza un anno fa in prestito biennale dal Lecce.

