Un body builder cosentino nel gotha della World League: Emanuele Rais sarà in gara

Ci sarà anche il cosentino Emanuele Rais nella nazionale italiana di Natural Body che parteciperà al World League Natural Bodybuilding del 12 novembre a Toronto, in Canada. L’atleta e tecnico della palestra Sparta MMA di Castrolibero tornerà a Toronto anche il 3 dicembre in occasione della gara di Mister Universo IDFA Natural.

Rais competerà dunque agli UFE Ultimate Fitness Events 2022, evento organizzato dalla WLNB United for victory, lega mondiale nata a luglio di quest’anno dall’unione della Physique League of America di Luis Briseno e dalla italiana Natural Body del presidente cosentino Mario Tocci.

Quest’ultimo, titolare della Sparta MMA, ha ricevuto il brevetto della Natural Body nel 2019, in seguito alla scomparsa del fondatore del “Progetto Sparta” e maestro di Taurianova Antonino Sergi. Il progetto, nato nel 2014, è portato avanti con passione e determinazione da Tocci nella sua palestra di Castrolibero. Inoltre rientra nelle strutture affiliate alle “Palestre sicure” del piano nazionale promosso per la lotta al doping attraverso l’educazione alla cultura della vita e del benessere fisico senza l’uso di sostanze pericolose che possono alterare le performance e la visione della realtà.

