Cosenza, mister Viali sulla sfida di Cagliari: "Voglio una squadra determinata"

A due giorni dalla gara con il Cagliari, in conferenza stampa, William Viali ha ripetuto alcuni concetti già impacchettati durante le sue scorse apparizioni in conferenza stampa. In Sardegna il copione del Cosenza resterà immutato e passerà soprattutto per le proprie idee:

"Abbiamo ancora un'occasione per cambiare la nostra classifica. A Cagliari faremo la nostra partita, senza badare all'avversario. Con l'inizio di una nuova era, sebbene Ranieri non sarà in panchina potremmo vedere qualcosa di diverso. Voglio vedere un Cosenza determinato".

Il tecnico di Vaprio d'Adda riparte da qui per completare la sua analisi: "Siamo schiavi dei risultati. I numeri sono impietosi ed oggettivi. Ce ne sono però altri in cui siamo migliorati. Mi riferisco alle occasioni concesse e quelle create. Purtroppo rimane estremamente sbilanciato il rapporto tra gol subiti e segnati. Non è una questione di baricentro, siamo equilibrati, se così non fosse avremmo già rivisto qualcosa. Anche le squadre di vertice commettono diversi errori all'interno di una partita. Non siamo lontani da loro soltanto che è differente la mentalità. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Se avessimo avuto quei 4 o 5 punti in più che avremmo meritato, analizzeremmo totalmente un'altra situazione". Infine sulle condizioni di Florenzi: "Oggi si è allenato. Non è al top ma salvo novità farà parte dell'elenco dei convocati".

© Riproduzione riservata