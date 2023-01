Cosenza, preso dalla Salernitana il portiere Micai. Vallocchia ceduto alla Reggiana

Il Cosenza ha un nuovo portiere. La società rossoblù comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Micai proveniente dalla Salernitana. L’estremo difensore nato a Mantova il 24 luglio 1993 ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2023. «Micai ha iniziato la sua attività giovanile tra Mantova, Varese e Palermo, per poi approdare in Lega Pro vestendo le maglie di Como e Sudtirol. Nella sua carriera vanta 185 presenze in Serie B con Bari, Reggina e Salernitana. Da oggi Alessandro Micai è un portiere del Cosenza», si legge nella nota della società.

In uscita, invece, il centrocampista Andrea Vallocchia ha firmato con la Reggiana fino al 2024 con contropzione per la stagione successiva.

