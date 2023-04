La cosentina Giusy Citino nel Setterosa pronto per la Coppa del Mondo

Tra gli sportivi della zona è esplosa la passione per il Setterosa, del tutto inedita per l’intensità che la caratterizza. La molla è scattata nei giorni scorsi, quando si è diffusa la notizia della convocazione di Giusy Citino, cosentina, famiglia roglianese, nella squadra che si appresta a disputare la Coppa del mondo 2023. Avviata al nuoto e alla pallanuoto sin da ragazzina, ben presto la Citino si è segnalata per le sue potenzialità, che, man mano, ha sviluppato sulle varianti tecniche e sul senso della rete, oltreché sulla spinta agonistica. Cresciuta nella Pallanuoto Cosenza, l’atleta, da un paio di stagioni, milita nel Plebiscito Padova, team che si batte per la conquista del primato nel massimo campionato nazionale e di cui la roglianese-cosentina, nel ruolo guida di centroboa, è diventata un autentico punto di forza, tanto da meritare la convocazione del ct Carlo Silipo, che spera di lanciare la formazione verso i più ambiti traguardi.

Gli impegni della World Cup si svolgeranno in dieci giorni, a cominciare già da oggi (martedì): a Rotterdam (fino al 13) e ad Atene (dal 19 al 21 aprile). La formula prevede due gironi e torneo con formula all'italiana. Le prime quattro della prima tappa si qualificano per la final eight di Long Beach (in calendario dal 23 al 25 giugno), mentre le terze e quarte accedono agli spareggi in un secondo girone ad Atene. Le migliori due si aggiungeranno alle quattro già promosse alle finali. Il Setterosa fa parte di un girone di ferro che richiederà il massimo sforzo della squadra per superare la concorrenza della Cina (partita d’esordio), degli Stati Uniti e della Spagna, formazioni tra le migliori del mondo. In vista di Atene la Nazionale avrà una tre giorni con il Canada ad Ostia per preparare al meglio la seconda fase con l’obiettivo comunque di trovare il pass per le finali. La Citino si dice consapevole delle difficoltà, ma abbastanza fiduciosa per il prosieguo, determinata a dare il meglio di sé per le migliori sorti della pallanuoto azzurra.

