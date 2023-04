Gigi Marulla e Cosenza, una storia bella... come un musical

9 – Il Musical” è l’opera teatrale e musicale, ispirata alla figura di Gigi Marulla, calciatore degli anni ’80 e ’90, capitano e figura storica del Cosenza Calcio.

Rare, rarissime sono le volte in cui il calcio ha abbracciato il teatro. Produzioni come quella di “9 – Il musical” (giovedì 27 aprile alle 21, cineteatro Garden) rappresentano per questo motivo un’occasione unica, sia sotto il piano spettacolistico, sia sul piano valoriale e tematico. In special modo, se si pensa che sono essenzialmente tre, ad oggi, i musical europei ispirati alla storia di un calciatore.

Quella di Marulla è la storia di un giocatore diventato simbolo di una città di provincia e di una generazione; una storia che rappresenta l’opportunità per raccontare una splendida storia di sport, di sacrificio, sudore, ambizioni, identità, valori, amore.

Il romanticismo tipico del buon calcio di una volta, fatto di valori veri e appartenenza, di uomini la cui dignità personale aveva un valore maggiore rispetto ad un ingente ingaggio. Peculiarità che caratterizzavano in tutto e per tutto il capitano e bomber del Cosenza.

Lo spettacolo incentra il proprio focus su un periodo preciso della vita e della carriera del calciatore scomparso prematuramente nell’estate del 2015: la stagione 1990-91, quella che lo ha definitivamente consacrato a icona del calcio cosentino, legandolo per sempre alla città di Cosenza.

Partendo dalla figura di Gigi Marulla, “9 – Il Musical” racconta una storia di provincia, leggera, semplice, ma carica di emotività e trasporto, non solo per chi ama il calcio, ma per chiunque riesca a farsi prendere dalle emozioni, dal sapore dolceamaro della nostalgia, dalle sfide impossibili, dai piccoli grandi miracoli giornalieri.

Prodotto da: DEDO Eventi

Realizzato da: PALMO

Autore testi, libretto e regia: Attilio Palermo

Musiche e direzione musicale: Luigi A. Morrone

Coreografie e direzione coreografica: Mario Palermo

Vocal Coach: Velia Ricciardi

Trucco e acconciature: Isteform- Accademia delle Arti Estetiche

Scenografia: Andrea Capitolino

Grafiche, foto e videomaking: Mario Timpano

Personaggi e Interpreti:

GIGI – Danilo Aiello

ANTONELLA – Ilaria Lico

MISTER – Luca Ziccarelli

PRESIDENTE – Aldo Scaglione

LEOPOLDI – Mirko Iaquinta

IVAN – Fiore Mendicino

STEFANIA – Giorgia Reda

GIGI BAMBINO – Francesco Cavaliere

Corpo di ballo:

Anna Chiappetta, Francesca De Buono, Fabiola De Rose, Giorgia De Rose, Alessia Mandoliti, Lucia Mondera, Niccolò Pacenza, Mario Paradiso, Alice Perciavalle

