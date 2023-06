Il pilota cosentino Ermanno Quintieri protagonista nella IAME Series Italy

Prosegue il cammino della IAME Series Italy, che raggiunge il Circuito Internazionale Napoli di Sarno, in provincia di Salerno. Nel weekend del 3-4 giugno si disputeranno le gare del quinto appuntamento di stagione, per la serie monomarca. La Serie IAME è pronta ad accogliere i piloti internazionali di kart pronti a contendersi la vittoria finale. Tutto da decidere nelle sei categorie tecniche ammesse: X30 Mini, X30 Junior, X30 Senior, insieme a X30 Master e Z-I (suddivise in Gentlemen e Pro) con KA100 Junior e Senior. Tra i protagonisti anche il pilota cosentino, Ermanno Quintieri punta di diamante del team ufficiale OK1 Racing. Che prende parte regolarmente in tutte le serie mondiali più prestigiose. A soli 15 anni, la stoffa di Quintieri è quella di un campione. Lo certificano i risultati ottenuti: podi conquistati e medaglie vinte su circuiti nazionali ed internazionali. L’esordio in pista è datato ottobre 2020. Dopo aver partecipato al Mondiale disputato a Le Mans, Quintieri ha ottenuto il terzo posto sul circuito di Castrezzato, Franciacorta. Strappando una pole position alla prima gara nel campionato europeo, dove ha affrontato i migliori piloti. Provenienti da 22 Paesi di tutto il mondo, i driver scenderanno in pista percorrendo i 1550 metri del circuito di Sarno, la gara del ROUND 5 al Circuito Internazionale Napoli inciderà sul punteggio finale con un coefficiente di 1.5, quindi i piloti sono chiamati a dare il massimo in pista.

© Riproduzione riservata