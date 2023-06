Il Cosenza e Gemmi ancora insieme. Viali incontra Guarascio

Il Cosenza ha sciolto le prime riserve in vista della prossima stagione e nella giornata di ieri, dopo giorni di incertezza, ha allungato il mandato di Roberto Gemmi. Il direttore sportivo napoletano resterà alla guida dell’area tecnica per un ulteriore anno. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è stato dunque rinnovato per altri dodici mesi. Insieme all’ex ds di Pisa e Brescia continuerà ad esserci anche Armando Perna. Pure per lui è arrivata la firma per un altro anno. Risolto lo stallo in merito alla prima poltrona dopo il confronto di ieri tra il presidente Eugenio Guarascio e Gemmi, ora la concentrazione passa si riverserà sull’allenatore.

In queste ore sarà definitivamente chiaro pure il futuro di William Viali, che incontrerà Guarascio ma è ad un passo dall’Ascoli, club che si è fiondato in un forte pressing in queste ultime due settimane. I bianconeri hanno proposto un accordo di due stagioni, illustrando ingaggio e chiaramente progetti. Se dovesse concretizzarsi come sembra l’addio del tecnico di Vaprio d’Adda allora Gemmi accrescerà l’attenzione nella ricerca di un nuovo profilo al quale consegnare la panchina nella prossima stagione.

Marras strizza l'occhio. Nella giornata di ieri, nel frattempo, Manuel Marras ha inviato quello che potrebbe diventare un indizio sul suo futuro. Il giocatore genovese, che ha saltato la gara di ritorno dei playout con il Brescia, ha condiviso su Instagram una storia postata dal suo personal trainer. Nel breve video, il trequartista di proprietà del Bari ma in prestito al Cosenza fino al 30 giugno è ripreso mentre compie degli squat. A colpire però non è questo dettaglio quanto piuttosto l’abbigliamento sportivo indossato, vale a dire il pantaloncino da gioco ufficiale del club rossoblù e la maglia celebrativa indossata dalla squadra dopo la salvezza con il messaggio “Non mi Basti mai”. Con i suoi compagni già in vacanza, l’ex Trapani continua a lavorare per farsi trovare al top all’inizio della prossima stagione ed evidentemente non ha ancora dimenticato le emozioni vissute con la formazione silana con cui ha raggiunto una sofferta salvezza. Un messaggio subliminale per mostrare quanto si sia legato all’ambiente? La permanenza di Gemmi adesso può sparigliare le carte e riavvicinarlo.

E questo potrebbe risultare un indizio o un messaggio subliminale i cui principali destinatari sono il ds (che però non frequenta personalmente i social) e la società bruzia. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con i baresi, freschi di delusione per la serie A falliti a pochi minuti dal termine della finale playoff con il Cagliari. I biancorossi, tuttavia, lo avevano già posto fuori rosa un anno fa prima del suo successivo approdo in riva al Crati durante il calciomercato estivo e risulta difficile possa tornare ora nei piani tecnici malgrado le buone prestazioni da quando ha infilato la maglia del Cosenza. Per lui, 16 partite, una rete (bellissima ma inutile nella trasferta di Como) e tre assist (contro Parma, Pisa e Cittadella).