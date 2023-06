Cosenza, per la panchina è sprint tra Caserta e Castori

Roberto Gemmi è al lavoro per assicurare al Cosenza il nuovo allenatore e da lì approfondire il discorso tecnico tattico con la ricerca dei profili necessari alle idee del nuovo membro della panchina. Il ds sta valutando la margherita ma non vi è ancora un indirizzo definito malgrado sembrerebbe esserci l’intenzione di porre lo sguardo su un tecnico che ha già maturato esperienza in serie cadetta, una scelta in antitesi a quella sviluppata al momento dell’arrivo di William Viali, seguita in quel caso ad una serie di rifiuti. Questi ultimi riconosciuti dallo stesso allenatore di Vaprio d’Adda. Questa volta, con il calciomercato ancora da vivere, i silani contano di avere maggiore successo. Scartata l’ipotesi Lucarelli, strada suggestiva da difficile da percorrere, le due ipotesi principali portano a Fabio Caserta e Fabrizio Castori. Entrambi a caccia del riscatto dopo le ultime esperienze negative sulle panchine di Benevento e Perugia e giunti ormai agli sgoccioli dei rispettivi contratti. Nel corso dei colloqui potrebbero comunque subentrare in corsa altri nomi, come quelli di tecnici emergenti. Il Cosenza, ad esempio, ha mostrato un timido interesse pure per Michele Pazienza, al passo d’addio con l’Audace Cerignola e per il quale c’è in corsa pure il Crotone.

Il commiato del tecnico L’ex allenatore William Viali ha intanto salutato il popolo rossoblù attraverso il suo profilo Instagram. Un messaggio d’affetto rivolto alle persone con cui ha lavorato da quando è arrivato a Cosenza a novembre scorso e alla tifoseria, che nella fase clou della stagione ha sostenuto e trascinato la sua squadra verso un’altra rocambolesca ed entusiasmante salvezza.

«Nei miei 30 anni di calcio – ha confidato – ci sono state tappe che hanno segnato in maniera netta il mio percorso. Da allenatore, Cosenza è decisamente quella più importante ed emozionante che abbia vissuto. Tutti insieme ci abbiamo messo lavoro, impegno, ma soprattutto tanto trasporto per raggiungere un risultato che sembrava impossibile. Si sono create alchimie non semplici da replicare.

Ci tengo a salutare e ringraziare il presidente Guarascio, il direttore Roberto (Gemmi, ndc) e Armando (Perna), Roberta (Anania) Marco (Ravelli) e tutte le persone della sede, i medici ed i loro staff, i magazzinieri, Carmine (Giordano), Gianluca (Pasqua), Mario (Palmieri), Kevin (Marulla), lo staff tecnico e tutti i miei calciatori protagonisti di un’impresa sportiva. Infine, volevo ringraziare Cosenza e la sua gente, mi avete fatto sentire a casa! È stato un onore. Grazie», ha concluso nella “lettera” affidata ai social.

Conferma dello staff medico Ieri, intanto, riunione organizzativa per programmare la prossima stagione. Conferma in blocca per il comparto medico. Faranno parte della struttura rossoblù pertanto Nino Avventuriera, Sergio Caira, Enrico Costabile, Luigi Novello, Ercole Donato, Simone Arnone, Italo Marsico e Gennaro Zumpano.