Il Cosenza vuol concentrarsi sulla batteria degli Under (italiani): ecco le nuove regole sul minutaggio

Il primo aspetto che indirizzerà la composizione della rosa riguarda la nuova regolamentazione in fatto di under e minutaggio e dei parametri che la serie B ufficializzerà per l’allestimento della rosa. L’attesa è enorme perché da alcune settimane alcune novità sono date in predicato di concretizzarsi. A cominciare dalla mancata considerazione nei calcoli del minutaggio di quei giovani calciatori non italiani. Qualcosa che era già anticipato e previsto negli scorsi mesi. Ciò, dunque, dovrebbe essere sufficiente da solo ad incidere sulle valutazioni di mercato del direttore sportivo Gemmi che, a questo punto e alla luce dei risvolti, potrebbe essere meno attento alla ricerca di elementi come Emil Kornvig, Mateusz Praszelik e Nick Salihamidzic (ad onor del vero quest’ultimo è stato una vera e propria meteora, non riuscendo mai a debuttare, né in prima squadra né in Primavera).

Nella stagione alle porte, poi, la concentrazione dovrebbe focalizzarsi in particolar modo intorno agli under 21. Dopo aver pagato lo scotto del mancato raggiungimento del minutaggio under nel 2021, la società rossoblù ha fatto tesoro della lezione e negli ultimi due corsi ha mostrato molta maggiore attenzione all’allestimento di una lista B di qualità. Qualcosa che ha offerto importanti e soddisfacenti ritorni economici. Parecchio del lavoro di Roberto Gemmi sarà rivolto su questo fronte. Il Cosenza della prossima stagione parte da premesse scarne. Gli unici under 21 presenti in organico oltre la data del 30 giugno risultano essere Aldo Florenzi, Massimo Zilli, Salvatore La Vardera, Thomas Prestianni e Alessandro Arioli, oltre ad una serie di giovani però più acerbi. Di questa lista, nel caso in cui non dovesse fare le valige in virtù delle dinamiche di calciomercato, soltanto il centrocampista sardo ha un posto assicurato nel gruppo del prossimo campionato. Meno certo il futuro del secondo e del terzo mentre quello del quarto e del quinto appare certamente lontano dai piedi della Sila, alla ricerca dello spazio necessario per crescere in esperienza. Considerando poi gli Under 23, entrerebbero in gioco pure Alessandro Lai e Gianluigi Sueva ma anche il futuro di questi altri due è difficilmente in rossoblù. Il Cosenza perderà per fine prestito gli Under 21 Marco Nasti e Vittorio Agostinelli e gli Under 23 Marco Brescianini e Alessandro Cortinovis. Gemmi pertanto dovrà rintracciare una nuova nidiata di giovani in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo (un anno fa ha avuto la capacità di sferrare l’assalto all’attaccante 2003 più promettente in uscita dal campionato Primavera).

In via degli Stadi sarà compiuta un’ulteriore riflessione in merito alle posizioni di Michael Venturi (1999) e Ciro Panico (1999, rientrerà dal prestito alla Feralpisalò): entrambi perderanno la condizione di giocatori configurabili come Under 23. Questo complicherà ulteriormente le già residue chance di permanenza del terzino.