Il calciomercato del Cosenza non ha fatto registrare ancora nessun acuto. I discorsi impostati dal direttore sportivo Roberto Gemmi sono diversi ma come ha avuto modo di ribadire nella conferenza stampa di giovedì ogni trattativa ha dei tempi di gestazioni autonomi e la durata della sessione estiva in molti casi mantiene il tappo sulle operazioni. Malgrado ciò, la prossima settimana potrebbe aprirsi con l’arrivo di Valerio Crespi. L’attaccante classe 2004 è il profilo individuato per completare un reparto offensivo che si affiderà anche ad un attaccante d’esperienza in grado di fornire i gol necessari a rendere meno complicato il discorso salvezza.

L’agente del giovane romano della Lazio incontrerà però la dirigenza capitolina nelle prossime ore. La firma del rinnovo sbloccherebbe poi in maniera definitiva il suo approdo in riva al Crati. Il Cosenza punta ad un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, sulla formula tuttavia le parti continuano a ragionare.

Il saluto

Lo staff tecnico rossoblù sarà totalmente rinnovato in questa stagione. La società di via degli Stadi non ha ancora ufficializzato il gruppo di lavoro di Fabio Caserta. Del cerchio non farà parte neppure l’ultimo cosentino presente all’interno di esso nel passato corso, Antonio Fischetti. Il preparatore dei portieri ha salutato i tifosi silani e il club per il quale fa da sempre il tifo con un lungo e sentito messaggio social: «Ho avuto la fortuna di indossare la maglia della mia squadra da giovane, mentre il calcio cosentino attraversava un momento difficile, e poi quella di aver contribuito a riportare questa squadra in serie B in un ruolo nuovo, quello di allenatore dei portieri. Cosenza è la mia casa, sono cresciuto a pochi metri dallo stadio “Marulla”, amando questi colori da sempre. Giorno dopo giorno ho provato a dare il mio piccolo contributo per portare questa città dove merita e sono certo che continueranno in questa direzione».

Poi ha continuato: «Un grazie in primis alla società ed al presidente, a tutti i protagonisti di queste innumerevoli avventure, dai direttori sportivi, passando per gli allenatori, i collaboratori, i preparatori atletici, i medici e i magazzinieri. Ma soprattutto un ringraziamento va a tutti i portieri che ho avuto il piacere di allenare. Grazie a chi mi ha sempre supportato ed apprezzato, anche a chi mi ha criticato perché tutto questo ha contribuito alla mia crescita professionale e personale. È stato un viaggio bellissimo lungo sei anni ricco di emozioni forti e indelebili come la promozione in B e le tante salvezze talvolta “miracolose”. Un viaggio stupendo ed emozionante per me e la mia famiglia e sono certo che questo non è un addio ma solo un arrivederci. Forza Lupi sempre!».

Si chiude un capitolo lungo, iniziato nella stagione 2015-2016 e riaperto nel 2017, dopo l’esperienza con Karel Zeman alla Reggina (e una breve interruzione del rapporto durante l’era Bisoli).

Il messaggio di NastiIn serata è arrivato pure il messaggio a cuore aperto di Marco Nasti, rientrato al Milan con il termine della scorsa stagione. «Ci tengo a salutare e ringraziare tutta Cosenza per la stagione vissuta insieme. È stato un viaggio fantastico, indimenticabile, che mi porterò per sempre nel cuore. Le difficoltà mi hanno fatto crescere, come calciatore e come uomo, la soddisfazione di aver mantenuto la categoria è il regalo più bello che potessi desiderare per la mia gente. A cui sarò riconoscente a vita», ha scritto l’attaccante su Instagram.