Il Cosenza studia le mosse offensive, intesa con Mazzocchi

La prima linea silana prenderà forma durante l’estate. La necessità di allestire un fronte più prolifico è sotto gli occhi di tutti. Roberto Gemmi sta destinando grande attenzione al reparto offensivo per consegnare a Fabio Caserta il settaggio corretto.

Il tecnico ha tracciato le sue idee, che non sono comunque irreversibili. L’allenatore ha dato per assodato la ripartenza dalla difesa a quattro ma ha aperto alla possibilità di variazioni di sistema a seconda delle caratteristiche dell’avversario e dei sincronismi sviluppati. L’idea originale però lascia molto margine dalla linea centrale in su. I rossoblù potrebbero giocare con il 4-3-3 o ricorrere a disegni vicini a questo. Pertanto si potrebbe vedere un 4-3-2-1 o un 4-3-1-2 o ancora un 4-2-3-1. Tutte soluzioni contemplate. Per tutte queste ragioni, il Cosenza che si presenterà al prossimo torneo di serie B avrà 3 o 4 attaccanti centrali.

La chiusura dell’operazione per il terminale principale del gruppo potrebbe cuocersi a fuoco lento. Il mercato detterà i tempi. Oltre a questo bisogna considerare pure altri due aspetti: i rossoblù non vogliono e non possono sbagliare la scelta e la riuscita positiva di una negoziazione passa attraverso la soddisfazione di tutte le parti in causa. Andrea La Mantia, ad esempio, gode di buone opinioni in via degli Stadi tuttavia – dopo una stagione opaca – su di lui esiste anche l’interesse di altre società.

Dovrebbe risultare più semplice raggiungere gli altri elementi a corollario del reparto. Il ds ha individuato in Valerio Crespi (classe 2004) la freschezza offerta nel precedente corso da Marco Nasti. Il giovane romano è promesso sposo del Cosenza da giorni e resta in attesa di definire i suoi progetti futuri con la Lazio per concedersi questa prima esperienza formativa tra i prof.

Gemmi ha inoltre approfondito il dialogo con Simone Mazzocchi e il suo entourage. L’attaccante milanese, 25 anni il prossimo 17 agosto, è rientrato ancora una volta all’Atalanta dopo il sesto prestito consecutivo in quattro squadre differenti. Il giocatore ha strizzato l’occhio al Cosenza. Non è la prima volta che entra nel mirino della società di Guarascio. Intorno a lui hanno provato a tessere la tela già Roberto Goretti e lo stesso Gemmi un anno fa. Risultato: missioni fallite. La terza potrebbe diventare però quella buona per vederlo sbarcare in riva al Crati. Diversi sono pronti a scommettere sulle qualità del ragazzo, finora non totalmente espresse.

Gemmi sta discutendo con l’Atalanta nel tentativo di trovare l’intesa sulla formula del trasferimento. I bergamaschi sono sempre parsimoniosi nel perdere il controllo dei propri elementi (malgrado ad esempio l’ex Sudtirol non è mai riuscito ad esordire in prima squadra). Mazzocchi ha un contratto in scadenza nel 2025. La soluzione potrebbe essere quella di un prestito con riscatto.

Amichevoli. Il Cosenza, intanto, nella serata di ieri ha ufficializzato le amichevoli della prima fase precampionato. Durante il ritiro, i silani affronteranno il Rivo Subasio (20 luglio alle 18) e l’Arezzo (26 luglio alle 18) al “Degli Esposti” di Bastia Umbra e il Gubbio (27 luglio alle 18) al “Barbetti” dell’omonima cittadina.