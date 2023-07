Cosenza, un bomber tira l'altro: dopo aver preso Tutino caccia aperta a La Mantia. Ora la Spal apre al prestito con diritto di riscatto

Il Cosenza è la protagonista del momento. Il direttore sportivo Roberto Gemmi si sta muovendo con decisione, sintomo che le parole utilizzate in conferenza stampa durante la presentazione di Fabio Caserta non sono soltanto frutto della circostanza.

Il nome del club di via degli Stadi in questo momento è sulla bocca di vari operatori di mercato. I silani non hanno placato il proprio appetito dopo aver chiuso con il Parma per Gennaro Tutino (si attende soltanto l’ufficialità).

Gemmi prosegue pure la caccia ad Andrea La Mantia. Nelle ultime ore, il club ferrarese ha aperto al prestito con diritto di riscatto (i dettagli dell’operazione si studieranno successivamente ma vi è comunque la predisposizione a raggiungere la buona riuscita delle negoziazioni) e posto tutto nelle mani del calciatore e del suo agente. Oltre al Cosenza, per l’ariete di Marino si stanno muovendo altri due club della serie cadetta. Toccherà a questo punto all’ex Lecce ed Empoli scegliere la futura destinazione. E le “ragioni del cuore”, come nel caso di Tutino, potrebbero far pendere nuovamente la bilancia in favore del team bruzio. I tempi dell’operazione, a questo punto, li gestiranno principalmente l’attaccante laziale e i club a lui interessati.

La Mantia cerca il rilancio dopo una stagione con poca gloria personale, diventata oltremodo difficoltosa in seguito all’esonero di Roberto Venturato. Un torneo culminato con la retrocessione della Spal ma che ha fatto scattare ugualmente l’obbligo di riscatto condizionato pattuito dodici mesi fa tra la compagine estense e l’Empoli (circa 1.2 milioni di euro al primo punto maturato nel girone di ritorno).