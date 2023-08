Cosenza, idee chiare sul mercato. Marras e Improta stabili, il Benevento alza la richiesta per Viviani

Il Cosenza ha conosciuto ieri date e orari dell’inizio del suo percorso. La Lega Serie B ha diffuso il programma delle prime tre giornate. La squadra di Fabio Caserta comincerà il suo cammino al “Marulla” sabato 19 agosto alle 20.30. I silani in quella circostanza ritroveranno William Viali, nuovo tecnico dell’Ascoli e uno degli artefici della salvezza del passato campionato.

I rossoblù saranno poi ospiti del Venezia, ad una settimana di distanza, sabato 26 agosto alle 18. Saranno poi una delle compagine chiamate ad aprire il terzo turno, il primo infrasettimanale, martedì 29 agosto alle 20.30 quando in riva al Crati sbarcherà il Modena.

Tre partite che si svolgeranno prima della chiusura del calciomercato e che consentiranno di esaminare e valutare ulteriormente le qualità della rosa per definire gli ultimi ritocchi con cui rinforzare il gruppo.

Al momento, dopo i primi tre innesti compiuti (Tutino, Mazzocchi e Zuccon), le manovre di via degli Stadi hanno subito un rallentamento. Il direttore sportivo Roberto Gemmi segue l’evoluzione del mercato delle altre squadre studiando le occasioni che inevitabilmente si presenteranno nei prossimi giorni quando in molte piazze subentrerà sempre più forte l’esigenza di privarsi di quei calciatori ai margini. Sarà quando le difficoltà incontrate per giungere ad alcuni profili cerchiati in rosso in agenda potranno diventare più facilmente raggiungibili, come è il caso dei due esterni d’attacco per i quali il Cosenza in questo momento sospira, Manuel Marras e Riccardo Improta (sembra essere esclusa per completo la possibilità che possano giungere entrambi). I silani hanno incontrato difficoltà a far collimare l’interesse delle parti coinvolte dai discorsi intavolati ma con il passare dei giorni può ridursi la strada verso il punto d’incontro.

Discorso opposto a quello per Mattia Viviani. Per il centrocampista bresciano, il Benevento ha alzato la richiesta. Gemmi ha già un’intesa con l’entourage del play ma la trattativa si è inceppata e si tornerà a valutare più avanti la fattibilità dell’operazione.

Si sfogliano però le opzioni alternative, come per la prima linea per cui proseguono le riflessioni per dare la forma finale al reparto sul quale più degli altri ha puntato il dito in maniera autocritica lo stesso Roberto Gemmi nel giorno della presentazione di Fabio Caserta.

Le scelte, in tal senso, passano pure per le valutazione dell’allenatore reggino, che insieme ai dirigenti sta definendo la scala delle priorità.

Prevendita. Questa mattina, nel frattempo, scatta la prevendita per il match di Coppa Italia con il Sassuolo. Il match valido per i trentaduesimi della manifestazione iridata si gioca al “Marulla” dopo che nei giorni scorsi la Lega Serie A ha accettato l’inversione di campo richiesta dagli emiliani.

Attraverso una nota, la società di Guarascio ha fatto sapere che per l’occasione sarà consentito l’accesso gratuito a coloro i quali hanno già sottoscritto l’abbonamento oppure lo sottoscriveranno entro sabato 12 agosto (un giorno prima della sfida) per premiare «la fiducia dimostrata». Il tagliando per la partita contro la squadra di Alessio Dionisi dovrà essere comunque ritirato nello store di via Arabia oppure ai botteghini dello stadio.

Questo pomeriggio Rigione e soci torneranno al lavoro per focalizzare l’attenzione sul debutto ufficiale. Lo spogliatoio bruzio vuole continuare ad acquisire fiducia dopo le buone sensazioni raccolte in amichevole sabato scorso a Frosinone.